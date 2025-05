Bazar ertəsi (5 may) Ərdəbildə Dünya Pəhləvanı Hüseyn Rzazadə Stadionunda karate üzrə ölkə çempionatı, milli komanda seçimi və oğlanlar və qızlar olmaqla iki bölmədə Karate One Liqasının üçüncü yarışları başlayıb. Mayın 14-dək 10 gün davam edəcək yarışda yeniyetmə, gənclər və 20 yaşadək yaş kateqoriyalarında ölkənin hər yerindən dörd min karateçi, gənclər yaş kateqoriyasında isə üçüncü Karate One Liqası mübarizə aparacaq.