Cümə günü Ərdəbil Azərbaycan velosiped turuna ev sahibliyi edəcək

Əvəz Noxost çərşənbə axşamı İRNA-ya müsahibəsində əlavə edib: Təbrizin El gölü parkından 11 yerli və xarici komandada 64 velosipedçinin iştirakı ilə bu gün (27 may, çərşənbə axşamı) 37-ci İran-Azərbaycan Beynəlxalq Velosiped Turunun birinci mərhələsi başlayıb.



O, bu velosiped turunun üç mərhələsinin Şərqi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan vilayətlərinin qoruq ərazilərində keçiriləcəyini bildirərək dedi: 37-ci İran-Azərbaycan Beynəlxalq Velosiped Turunun dördüncü və beşinci mərhələləri də Ərdəbil vilayətinin ev sahibliyi ilə cümə və şənbə günləri (30 və 31 may) keçiriləcək.



Ərdəbil vilayətinin idman və gənclər üzrə baş direktoru əlavə edib: Bu yarışlarda İranın dörd komandası Səhənd Pump Təbriz, TRT Zəncan, Viride İran və İran milli komandasıdır.



O, Ərdəbil vilayətinin bu yarışlarda iştirakçılara ev sahibliyi etməyə hazır olduğuna işarə edərək dedi: Velosipedçilər cümə günü (30 may) saat 10:20-də Nir şəhristanının Ərdəbil vilayətinin qoruq ərazisinə daxil olacaqlar və bu mərhələnin finiş xətti dördüncü turun çempionlarına mükafatların təqdim olunacağı Səreyn şəhristanındadır.



Noxost bu yarışların vilayətin idman və turizm imkanlarının tanıdılmasındakı əhəmiyyətinə toxunaraq əlavə etdi: İran-Azərbaycan velosiped turu bu vilayətin potensialını, imkanlarını və fürsətlərini milli və beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirmək üçün dəyərli fürsətdir və ümid edirik ki, müvafiq sinerji ilə bu yarışı ən yaxşı şəkildə həyata keçirəcəyik.



Ərdəbil vilayətinin idman və gənclər üzrə baş direktoru sözünə davam edib: "Bu yarışlar milli idman kanalında canlı yayımlanmaqla yanaşı, yarışların keçirildiyi əyalətlərdə də əyalət kanallarında canlı yayımlanacaq. Buna uyğun olaraq, bu yarışlar velosipedçilər Ərdəbil əyalətinə daxil olduğu andan etibarən Səbalan əyalət kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq".



Azərbaycan turu İranda ən prestijli və Asiyanın ən qədim veloturu hesab olunur. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) nəzarəti altında hər il yazın sonunda Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan və Ərdəbil əyalətlərində keçirilir.